Путин заявил о двукратном росте товарооборота России и Индонезии

Президент Владимир Путин заявил о двукратном увеличении товарооборота между Россией и Индонезией за последние годы, передает агентство «Прайм».

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Президент отметил, что торогово-экономические отношения развиваются. Сегодня Путин встретился в Кремле с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

«Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза», - подчеркнул глава государства.



Ранее Путин заявил об устойчивом росте товарооборота в 2024 году между Россией и Монголией. Глава государства подчеркнул, что в 2023 году наблюдалось незначительно сокращение объемов товарооборота. Однако в текущем году зафиксирована корректировка динамики в сторону роста. По словам Путина, столь положительная тенденция говорит о том, что экономическая кооперация между сторонами активно развивается.