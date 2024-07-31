Минэнерго объяснило скачок цен на бензин

Всплеск оптовой цены бензина Аи-95 в России был сезонным, сейчас на биржу направлены дополнительные объемы. Об этом в среду, 31 июля, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Вечерняя Москва

«Действительно в последние несколько недель в июле произошёл всплеск оптовых цен на 95-й бензин. На данный момент его удалось подавить благодаря принятым мерам со стороны правительства, Минэнерго, ФАС и компаний. Цена в последние несколько дней падала», — сказал Сорокин. Говорит Москва

Он также рассказал, что оптово-розничная маржинальность по бензину Аи-92 и дизельному топливу находится на очень хороших уровнях с большим запасом прочности. Lenta.ru