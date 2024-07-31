Медведев заявил, что в России давно назрели налоговые изменения

Несмотря на возможную критику налоговых изменений, они назрели давно и сделают систему более справедливой, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. RT на русском

«Мне кажется, что принятые решения делают нашу [налоговую] систему более справедливой, эти изменения назрели. Да, будет и критика, будут какие-то, наверное, необходимости подправить что-то, но в целом это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ», - сказал Медведев. ТАСС

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года и, по оценкам властей, затронут около 2 млн человек. Российская газета