Цены на газ в Европе перешли к росту

Цена газа в Европе превысила $400 за 1 тыс. куб. м впервые с июня на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Газета.Ru

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 17:30 мск до чуть более $401 за 1 тыс. куб. м, или 35,84 евро за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч). ТАСС

Рынок обеспокоен новым геополитическим обострением на Ближнем Востоке. Ранее ХАМАС объявило о гибели главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране. Российская газета