Эксперты пересмотрели прогноз по курсу рубля до конца года

Эксперты компании «Финам» пересмотрели свой прежний прогноз курса рубля до конца 2024 года в сторону укрепления российской валюты. Основанием для этого стал представленный Банком России на прошлой неделе обновленный среднесрочный прогноз, где основные параметры были скорректированы в сторону большей жесткости.

Эксперты пояснили, что средняя ключевая ставка в текущем году ожидается в пределах 16,9–17,4%, что в соответствии с комментариями Банка России предполагает нахождение средней ставки до конца текущего года в диапазоне 18–19,4%. Это означает, что ставка не только не будет снижена до конца текущего года, но вполне может быть повышена еще на 200 базисных пунктов, до 20%. Ожидаемая инфляция опять сместилась с 11,9% до 12,4%. При этом наблюдаемая инфляция снижается и составляет 14,2%.

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«Мы считаем, что вероятность дальнейшего ужесточения ДКП продолжает оставаться высокой. В следующем году, по мнению Банка России, средняя ставка должна составить 14–16%, в предыдущем среднесрочном прогнозе ЦБ считал, что средняя ставка в 2025 году составит 10–12%. Таким образом, ожидания регулятора в настоящее время существенно сместились вправо, что, безусловно, оказывает поддержку курсу рубля», — отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.



По его прогнозу, с большой долей вероятности в III квартале 2024 года курс доллар/рубль будет находиться в диапазоне 86–88 рублей. До конца года диапазон движения курса составит 86–93 рубля за доллар США.