Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Украина готова продолжать транзит нефти из России в Венгрию и Словакию в том случае, если она не принадлежит компании «ЛУКОЙЛ». Он написал об этом на своей странице в соцсети. RT на русском

Домбровскис отметил, что провел «хорошие переговоры» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Получил информацию, что транзит нефти в Венгрию и Словакию не затронут, если она не принадлежит ЛУКОЙЛу», — сообщил политик. ТАСС

Ранее Шмыгаль заявил, что власти Украины не будут восстанавливать транзит российской нефти в Словакию. Вечерняя Москва