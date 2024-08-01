Банк Англии впервые с 2020 года снизил ключевую ставку

Банк Англии, выполняющий функции центробанка в Соединенном Королевстве, впервые с 2020 года понизил ключевую ставку - с 5,25% до 5%.

"Комитет по монетарной политике пятью голосами против четырех проголосовал за понижение банковской ставки до 5%", - сказано в заявлении.



Ставка была понижена после того, как годовая инфляция в Великобритании на протяжении двух подряд месяцев сохранялась на уровне целевого показателя 2%. Инфляция в стране в мае впервые с июля 2021 года сократилась до такого значения. В октябре 2022 года на фоне введения Западом санкций против РФ инфляция в Великобритании составляла 11,1%.

В марте 2020 года ключевая ставка в стране находилась на рекордно низком уровне 0,1%. Банк Англии начал постепенно повышать ее с декабря 2021 года с целью удержать рост инфляции - сперва на фоне пандемии коронавируса, а затем в связи с конфликтом на Украине. В августе прошлого года ставка была установлена на уровне 5,25%. Согласно аналитикам Лондонской фондовой биржи, вероятность понижения ставки Банком Англии в четверг составляла 65%.