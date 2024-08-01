Стало известно о негативном влиянии роста зарплат в РФ на экономику

По итогам второго квартала 2024 года реальные располагаемые доходы россиян (после уплаты налогов) взлетели на 9,6% в годовом выражении — ускорившись с 6,4% в первом квартале. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

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За первое полугодие доходы населения увеличились на 8,1%.

В Минэкономики отмечают, что основной вклад в повышение доходов внесла оплата труда работников (10,1% от общего эффекта) и доходы от собственности (28,4%). Номинальные зарплаты в этом году стабилизируются на уровне около 20% роста, подчеркивают в министерстве.

Лидерами роста зарплат (20%+) стали финансовый сектор, строительство, обрабатывающие производства, IT, автоперевозки, почтовая связь и кадровые агентства. Более умеренный рост 17-20% показали торговля, АПК, гостиничный и ресторанный бизнес, ж/д пассажирские перевозки. Аутсайдерами с приростом около 15% оказались образование, здравоохранение, госуправление, оптовая торговля, научные исследования, ж/д грузоперевозки и операции с недвижимостью.

«Повышение зарплат нынешними темпами может стоить работодателям 6-7 трлн рублей за год. Для сравнения, по итогам 2023 года компаниями был уплачен налог на прибыль в 7,9 трлн рублей», — отметил аналитики телеграм-канала «Твердые цифры».



На фоне гонки зарплат безработица в России упала до нового исторического минимума 2,4%. Потребительский спрос при этом остается высоким.

В конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила , что высокая инфляция указывает на проблемы в российской экономике, сравнив её с высокой температурой у человека. Она объяснила, что для снижения инфляционного спроса Центробанк повысил ключевую ставку до 18%.