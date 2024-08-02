Минпромторг хочет приравнять маркетплейсы к торговым сетям

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации хочет предложить приравнять маркетплейсы к торговым сетям, а также запретить им привлекать к работе самозанятых. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости» со ссылкой на документ законопроекта ведомства.

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Представитель Минпромторга подтвердил обсуждение подобных инициатив, но не уточнил, когда документ планируется внести на рассмотрение в Государственную думу РФ или на обсуждение с профильными комитетами.

Нишевые маркетплейсы увеличили оборот почти на треть

Источник издания также подчеркнул, что работа над комплексной редакцией законопроекта в текущий момент ведется вместе с депутатами и сенаторами.

До этого стало известно, что в 2024 году россияне стали активнее использовать финансовые маркетплейсы для поиска выгодных депозитов в условиях высоких ставок.

35% опрошенных отметили, что чаще пользовались такими площадками для выбора банковских вкладов.

Всего 58% респондентов заявили о более частном использовании финансовых маркетплейсов в этом году. Помимо вкладов, 15% искали информацию об альтернативных способах сбережений.

Ранее эксперт призвал Россию отказаться от западной финансовой системы.