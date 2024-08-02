США разрешили операции с Мосбиржей

Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на проведение операций с Московской биржей. Об этом сообщило Министерство финансов США. В заявлении Минфина отмечается, что разрешение также касается Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Ura.Ru

«Все транзакции, запрещённые исполнительным указом (E.O.) 14024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года», — говорится в документе. RT на русском

США 12 июня ввели блокирующие санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний. OFAC тогда же выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа, а также на выход из ценных бумаг Мосбиржи. НРД уже находится под санкциями Евросоюза с июня 2022 года, Мосбиржа и НКЦ на тот момент пока ни под чьи санкции не попадали. Frank Media