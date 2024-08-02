Венгрия обвинила Хорватию в издевательстве из-за ситуации с нефтью

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт сообщил Еврокомиссии, что Хорватия не является надежным транзитером нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Сийярто, Венгрия ожидает, что Еврокомиссия будет отстаивать интересы членов Евросоюза перед Украиной, которая приняла решение ограничить транзит нефти из России. Он также добавил, что провел на эту тему телефонный разговор с заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. При этом Сийярто сделал для себя вывод, что он и Домбровскис оценивают ситуацию «не одинаково».

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«Я сообщил вице-председателю комиссии, что, исходя из нашего опыта, Хорватия не является надежной транзитной страной для Венгрии, поскольку после начала войны хорваты многократно подняли плату за транзит. <...> Еврокомиссия не должна позволять стране-кандидату издеваться над двумя странами-членами ЕС и ставить под угрозу безопасность их энергоснабжения», — рассказал он.



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