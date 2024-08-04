Назван курс доллара на последнюю декаду 2024 года

Курс доллара в последнюю декаду 2024 года сохранится в районе текущих значений, он составит порядка 84–85 рублей, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров экономист Александр Разуваев. При этом он обратил внимание, что специалисты дают оценку в 90–92 рубля за доллар, поскольку это выгодно бюджету.

Вообще, по прогнозам специалисты дают оценку в 90–92 рубля за вечно зеленый, так как это элементарно выгодно бюджету. Но я склоняюсь к сохранению курса в районе нынешних значений в 84–85 рублей за доллар, — заявил Разуваев.



Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в августе этого года стоимость доллара перейдет отметку в 90 рублей. По его мнению, в конце лета вероятно вялотекущее понижение рубля.

По данным торгов на Московской Бирже, курс рубля не сильно изменился на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% годовых. Так, если до объявления решения регулятора курс юаня составлял 11,725 рубля, то после он достиг 11,872 рубля (+0,9%).