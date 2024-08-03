В Турции заявили, что Россия осваивает новую газовую стратегию

В условиях западных санкций Россия все больше внимания уделяет торговле сжиженным природным газом (СПГ). Об этом пишет турецкое издание Duvar.

В статье отмечается, что после введения антироссийских санкций перед Москвой встала необходимость освоения новых рынков и стратегий.

В итоге Россия стремится диверсифицировать экспорт и найти новые рынки сбыта сжиженного газа, увеличив его экспорт. Этому служат проекты «Новатэка» и «Газпрома»: «Арктик СПГ 2», «Мурманск СПГ», «Усть-Луга».

Цены на газ в Европе упали

Duvar пишет, что санкции со стороны США не вызвали такого «большого шока для экономики России, как ожидалось в краткосрочной перспективе». Но санкции вызывают проблемы как с доступом к оборудованию, так и с установлением партнерских отношений, особенно в сфере природного газа.

По данным турецкой газеты, «Арктик СПГ-2» является ярким примером такой ситуации.

Однако возможность внесения в черный список США компаний-партнеров проекта затрудняет ведение бизнеса, но не прекращает деловые отношения.

Издание резюмирует, что Россия «серьезно включила СПГ в свою повестку дня» и намерена торговать с Китаем и другим странами.

При этом газета отмечает, что «не следует заблуждаться, утверждая, что Москва все инвестиции направила в СПГ». Трубопроводы остаются на повестке дня и инвестиции в этом направлении продолжаются.