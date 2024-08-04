Стал известен план Австрии по отказу от российского газа

В правящей коалиции Австрии согласовали решение включить в новую стратегию безопасности страны планы по отказу от российского газа к 2027 году, пишет Kurier.

По данным Kurier, «бирюзово-зеленое» (по цветам двух правящих партий) правительство «уже согласовало это». Сейчас новая стратегия безопасности страны достигла стадии завершения, ее могут представить в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

Der Standard указывала, что большую часть импорта газа Австрия все еще получает именно из России (93% – в марте, 81% – в апреле, 90% – в мае). В абсолютных цифрах импорт весной 2024 года достиг рекордных показателей с июня 2022 года.

Европа закупает все больше СПГ в РФ. А как же отказ от нашего топлива?

Напомним, по данным Форума стран-экспортеров газа, объем газа, поступающего в Европу по трубопроводам из России, увеличился в первом квартале 2024 года на 23% по сравнению с показателями того же периода предыдущего года.