РФ и Сирия обсуждают переход на расчеты в нацвалютах

Россия и Сирия ведут обсуждение перехода на расчеты в национальных валютах в рамках усиливающегося в последние годы экономического и торгового сотрудничества. Об этом «Известиям» рассказали в посольстве Сирии в РФ.

© gazeta.ru

«Ведутся постоянные встречи и консультации между представителями центральных банков Сирии и России по вопросу принятия национальных валют (сирийской лиры и российского рубля — «Газета.Ru») во всех финансовых и коммерческих операциях», — говорится в сообщении.



Матвиенко заявила о намерении РФ нарастить применение нацвалют в расчетах

Газета отмечает, что государства, которые подпали под санкции западных стран, стараются избегать расчетов в долларах и выводить свои средства из активов в США и Евросоюза.

По данным источника, чтобы отказаться от посредников в финансовых операциях, государства переходят на расчеты в национальных валютах и создают альтернативные платежные системы. В частности, Россия активно переходит на такие схемы в отношениях как с государствами СНГ, так и со странами Азии.

Как сообщил «Известиям» доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Игорь Матвеев, экономические отношения Москвы и Дамаска будут усиливаться и в будущем. На это может также повлиять и перспектива нормализации отношений Сирии и Турции.

До этого спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение по созданию независимой платежной системы БРИКС может быть принято уже в октябре.

Ранее у РФ начались трудности в работе с банками Средней Азии.