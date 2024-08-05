Увеличение госдолга Украины при Зеленском оценили

Государственный долг Украины при Владимире Зеленском вырос примерно на $74 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных украинского Минфина.

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Отмечается, что по итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила $152,2 млрд или 88,4% от ВВП.

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Как подчеркнули в агентстве, Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств страны.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков прокомментировал рост долга Украины перед Международным валютным фондом (МВФ).