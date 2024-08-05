Мигрантам в России захотели поднять налоги

Ставку подоходного налога для работающих в России по найму на основании патента иностранцев предложили повысить до 30%, следует из инициативы группы депутатов от ЛДПР во главе с партийным лидером Леонидом Слуцким.

Парламентарии предлагают внести изменения в статью 224 Налогового кодекса РФ. В настоящее время ставка в 30% применяется только к доходам физлиц, которые не являются налоговыми резидентами страны.

«Почти две трети мигрантов сегодня работает в найме по патенту, а все заработанные деньги они отправляют своим семьям за рубеж. Доходы иностранных специалистов должны работать на бюджет России. Наше предложение — поднять для таких работников НДФЛ до 30%. Это позволит пополнить бюджет дополнительными доходами, которые пойдут на развитие наших городов, сел, в том числе и на реализацию мер по поддержке семей с детьми и другие социально значимые направления», — рассказал Слуцкий.



Согласно последним данным, в России зарплата иностранцев выросла почти вдвое. Приезжие предпочитают устраиваться в качестве упаковщиков, грузчиков, разнорабочих, курьеров, рабочих пекарен и клининговых служб. В январе прошлого года разнорабочие получали более 70 тысяч рублей, а в декабре — уже более 140 тысяч рублей. Зарплата упаковщиков за тот же период увеличилась с 75 тысяч до 130 тысяч рублей. Если сейчас иностранцы ежемесячно платят со своего дохода от 9 тысяч до 17 тысяч рублей, то в случае принятия инициативы, отчисления в бюджет будут превышать 40 тысяч рублей с работника каждый месяц.

В ЛДПР считают, что законопроект поможет обеспечить дополнительные поступления в бюджет и положительно скажется на развитие экономики. Документ перед внесением в Госдуму будет направлен на заключение Правительства России 5 августа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что депутаты планируют рассмотреть законопроекты о режиме высылки из страны нелегальных мигрантов и ужесточении требований к продаже сим-карт иностранным гражданам. По его словам, парламентарии также намерены разработать и внести на рассмотрение ряд федеральных законов, призванных усовершенствовать миграционное законодательство.