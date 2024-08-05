Импорт виски вернулся на досанкционный уровень

Импорт виски в Россию в первом полугодии 2024 года продемонстрировал уровни, которые сопоставимы с показателями 2021 и 2020 годов. Значение увеличилось почти двукратно к 2022 году, до 1,4 миллиона декалитров (дал), передает РБК.

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Напомним, что в 2021 и 2020 годах в стране официально работали крупнейшие международные производители алкоголя. В 2022-м многие крупные западные фирмы решили уйти с российского рынка, что привело к сокращению импорта виски. Однако в 2023-м в России появилась схема параллельного импорта. Так, поставки вновь начали показывать рост.

В настоящее время в импорте виски в РФ лидируют США и европейские страны. При этом крупнейшими поставщиками среди них являются Вашингтон и Лондон, говорится в публикации.

Ранее издание «РБК Вино» сообщило, что спрос на пиво в России в первом полугодии 2024 года увеличился на 13%. На сегодняшний день пиво занимает 82,9% продаж от алкогольного рынка в стране. Продажи напитка в денежном выражении выросли на 12,8%, а в объеме — на 4,8%.