ЕС ввел новые санкции против белорусских силовиков за репрессии

Евросоюз принял решение о введении новых санкций против 28 белорусских силовиков. Он обвинил их в репрессиях, передает ТАСС.

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Кроме того, рестрикции ввели в отношении генерального директора информационного агентства БелТА Ирины Акулович, ведущего телепрограммы «Сенат» на телеканале СТВ и председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии Никиты Рачиловского, главного редактора учреждения администрации президента Республики Беларусь «Издательский дом "Беларусь сегодня"» Дмитрия Жука.

Под санкции также попали два заместителя главы Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, ряд судей, прокуроры, главы исправительных учреждений.

Ранее в Европарламенте сообщили «Известиям», что Евросоюз до конца года, возможно, введет еще два пакета мер против России. 24 июня ЕС принял 14-й пакет рестрикций, который включает в себя ограничения транзита СПГ через европейские порты и меры против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).