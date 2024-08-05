Минфин решил покупать меньше валюты и золота

С 7 августа по 5 сентября Министерство финансов России направит на покупку иностранной валюты и золота 24,65 миллиарда рублей. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота будет эквивалентен 1,12 миллиарда рублей. В прошлом периоде, с 5 июля по 6 августа, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота был 5,4 миллиарда рублей. Таким образом, снижение оценивается почти в пять раз.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе 2024 года составит 166,72 миллиарда рублей.

В период с 7 июня по 4 июля Минфин направил на покупку иностранной валюты и золота в общей сложности 71,1 миллиарда рублей. Объем ежедневных закупок составил в эквиваленте 3,7 миллиарда рублей.

В начале июля появился прогноз, что планы Минфина нарастить закупку иностранной валюты будут давить на курс российской валюты.