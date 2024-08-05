Налоговая служба стала активнее штрафовать россиян и бизнес

В федеральный бюджет за пять месяцев 2024 года поступило 2,4 млрд рублей от штрафов за налоговые правонарушения бизнеса и граждан — на 71% больше, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику ФНС.

Наибольшие доходы принесли санкции за непредставление деклараций, непредъявление сведений и неуведомление об участии в иностранных организациях. Несмотря на сокращение количества выездных проверок, их эффективность растет за счет цифровизации и адресного характера мероприятий. Также повлияли проверки блогеров и рост пеней за просрочку уплаты долгов. В будущем поступления могут вырасти из-за проверок ИТ-компаний.

Минфин поставил задачу ФНС увеличить поступления за счет улучшения администрирования. Ответственность за некоторые нарушения, такие как недекларирование иностранных компаний, уже выросла. Вводится внесудебное взыскание задолженности.

Эксперты отмечают, что цена налоговых ошибок становится серьезнее. При этом для бизнеса планируется ввести амнистию за дробление, которое активно проверялось раньше.