Подсчитаны нефтегазовые доходы России за семь месяцев

Россия увеличила объем нефтегазовых доходов в январе - июле 2024 года в годовом выражении на 61,6% - до 6,777 трлн рублей против 4,193 трлн рублей годом ранее, следует из статистики Минфина.

В июле доходы выросли на 16,4%, до 944 млрд рублей, подсчитал ТАСС.

Налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) за семь месяцев принесли бюджету 7,944 трлн рублей. Год назад они составили 4,393 трлн рублей. Больше всего выросли сборы НДД - в 2,2 раза, до 1,539 трлн рублей.

НДПИ и экспортная пошлина на газ выросли на 6,7%: в январе - июле 2024 года они составили 1,022 трлн рублей против 955,7 млрд рублей годом ранее.

За первые семь месяцев 2024 года нефтяники также получили из казны 1,128 трлн рублей выплаты в рамках демпфирующего механизма на топливо, что на 72,7% больше показателя января - июля 2023 года, составившего 653 млрд рублей.