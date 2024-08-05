Названа страна, чья экономика станет крупнейшей в мире

В докладе, подготовленном исследователями из ряда стран, говорится, что к 2035 году экономика Китая станет крупнейшей в мире. По их прогнозу, к этому сроку научная и технологическая мощь Китая в большинстве отраслей достигнет мирового уровня, передает «Коммерсант».

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Среди исследователей – представители Китая, России, Канады и Индии. В документе говорится, что к указанному сроку научная и технологическая мощь КНР в большинстве отраслей достигнет мирового уровня. Прогнозируется успешная разработка новых институтов для формирования «экономики более высокого уровня». Подчеркивается, что это окажет положительное влияние на интеграцию Китая в мировую экономику и международную конкурентоспособность.

По мнению экспертов, Китаю удастся добиться цели по сокращению углеродных выбросов к 2029 году. После этого страна займется снижением показателя на 400 млн тонн в год.

По данным государственного статистического бюро КНР, ВВП Китая за первое полугодие 2024 года составил 61,683 триллиона юаней (8,5 триллиона долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП Китая в 2024 году до 5%. Новый прогноз выше предыдущего на 0,4 процентных пункта.