В России могут запретить менять цену товара при оплате в рассрочку

В России может быть принят закон, который запретит менять стоимость товара при покупке его в рассрочку. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации сообщает ТАСС.

Законопроект стал совместной разработкой сенаторов и депутатов Госдумы. Он позволит «запретить устанавливать различные цены на товары, работы и услуги в зависимости от оплаты в рассрочку или через определенное время», что не позволит устанавливать скрытые проценты за рассрочку.

Вице-спикер СФ Николай Журавлев заявил, что законопроект направлен на предотвращение закредитованности граждан. По его словам, все больше людей покупают товары в рассрочку, которая предусматривает такие же ежемесячные платежи, как и по кредитам.

«При этом сегодня эти обязательства не учитываются в долговой нагрузке. Принятие законов защитит граждан, снизит риски в нерегулируемой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке», - сказал Журавлев.



6 июля сообщалось, что у россиян со средним и высоким доходом сформировалась новая покупательская привычка — они стали чаще приобретать товары в рассрочку. При этом речь зачастую идет о покупках на небольшие суммы. Так, стоимость пятой части товаров, которые россияне берут в рассрочку, не превышает и одной тысячи рублей.