Центробанк ужесточит условия для расчета официального курса рубля

Регулятор предложил не учитывать данные любого банка, если его доля в объёме валютных операций превысит 75%.

«Для обеспечения репрезентативности расчёта по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации (не более 75% объёма через одного участника)», — указано в пояснительной записке.



Кроме того, расчёты курса возможны на основании данных о сделках, «заключённых не менее чем тремя разными парами кредитных организаций». В прежней версии методологии отмечалось, что для расчёта берутся сделки, «заключённые тремя и более организациями».

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Остальные параметры формирования курса ЦБ оставил неизменными.