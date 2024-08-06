Россияне начали снижать темпы потребления

В России темпы роста потребительской активности населения за полгода заметно замедлились — с 9,8% в конце зимы до 5,6% в начале лета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития и расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По мнению экспертов, объемы розничной торговли, платных услуг и оборот общественного питания начал замедляться с февраля.

«Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития.



Аналитики ожидают прохождения пиков потребительской активности и роста зарплат в ближайшее время.

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