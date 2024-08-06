Поставки трубопроводного газа из России в Европу взлетели

По итогам января-июля 2024 года поставки российского газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 40,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 9,26 миллиарда кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

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Трубопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, их проектная мощность составляет 15,75 миллиарда кубометров в год. В июле экспорт газа из РФ в страны Евросоюза (ЕС) по этому маршруту выросли на 29 процентов в сравнении с июньским показателем. В годовом выражении прирост составил 9 процентов.

Поставки газа из России в ЕС по трубе в январе - феврале выросли на 25%

Среднесуточные объемы экспорта российского топлива по «Турецкому потоку» во втором летнем месяце оказались на уровне в 48,9 миллиона кубометров при суточной проектной мощности около 43,2 миллиона. Больше этот показатель был только в августе 2023 года. Тогда «Газпром» поставлял в день в среднем 49,4 миллиона.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на отчет Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) сообщило о росте поставок российского трубопроводного газа в Европу на 24 процента по итогам первой половины 2024 года. В свою очередь, согласно данным ENTSOG, за этот период времени экспорт данного вида топлива из РФ в ЕС вырос на 27 процентов и достиг уровня 15,4 миллиарда кубометров.