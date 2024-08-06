В Турции увеличили пошлины на покупки товаров из-за границы

В Турции был подписан указ об обложении налогом в 30% продукции, поступающей из государств Евросоюза и 60% из других стран, включая КНР. Соответствующее решение опубликовали в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete.

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Свою подпись под документом поставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Раньше сумма налога составляла 18% на продукцию из ЕС и 30%, если она поступала из других стран. Документ регулирует, что необлагаемый налогом лимит на международные покупки с быстрой доставкой снижается со 150 до 30 евро.

Согласно тексту указа, продукты будут облагаться налогом на 30 процентов, если они поступают непосредственно из стран Евросоюза.

«На 60 процентов, если из других стран. В случае товаров, включенных в список (IV), прилагаемый к Закону о специальном налоге на потребление № 4760 от 6/6/2002, единовременный налог взимается по ставке 20 процентов в дополнение к вышеуказанным ставкам», - говорится в документе.



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