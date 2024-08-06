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Подсчитаны доходы бюджета России от налогов

За шесть месяцев 2024 года налоговые поступления в российский бюджет выросли на 31 процент, или до 26,9 триллиона рублей. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров. Его цитирует ТАСС.

Подсчитаны доходы бюджета России от налогов
© РИА Новости

По его словам, в абсолютных цифрах рост составил 6,4 триллиона рублей. Что касается объема нефтегазовых доходов бюджета за январь-июнь, то они увеличились на 43,4 процента.

Ранее сообщалось, что в России могут до 30 процентов повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов, работающих по патенту.

В то же время граждан РФ с низкими доходами призвали избавить от налогов. Речь идет о тех гражданах, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц.

Ожидается, что в 2024 году федеральный бюджет России получит 77,1 миллиарда рублей за счет налога на прибыль с доходов иностранных фирм, которые не располагают постоянным представительством в РФ. Это на 164 процента больше, чем предсказывалось ранее.

Экономика
Даниил Егоров
ФНС России