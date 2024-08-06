FT: паника после обвала бирж может вызвать глобальный кризис
Панические настроения инвесторов по поводу возможного краха международной экономики могут сами по себе спровоцировать обвал, если центральные банки не примут меры по формированию позитивных ожиданий у участников фондовых рынков. Такое мнение выразила британская газета Financial Times (FT).
По ее информации, глобальная распродажа акций 5 августа была вызвана паническими настроениями инвесторов из-за того, что Федеральная резервная система (ФРС) США не объявила о снижении процентных ставок после публикации данных по занятости в США, которые оказались хуже ожиданий. Издание отмечает, что экстремальная реакция рынка спровоцировала рост волатильности до максимального с начала пандемии COVID-19 уровня. Если неопределенность сохранится, она начнет подрывать деловую активность и приведет к ужесточению условий кредитования, что негативно скажется не только на США, но и на других странах.
Экономисты, мнение которых приводит газета, считают, что центральным банкам необходимо работать над смягчением последствий глобального падения биржевых индексов за счет формирования позитивных ожиданий у инвесторов путем соответствующих устных заявлений, в том числе на симпозиуме в Джексон-Хоул (штат Вайоминг), который пройдет 22-24 августа. В мероприятии примут участие главы мировых центробанков, они обсудят проблемы денежно-кредитной политики.
В понедельник ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, по итогам торгов обвалился на 12,4%.
Максимальное падение Nikkei в ходе торгов превышало 13%. Следом за Азией и Европой резкое падение котировок произошло и на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс S&P 500 снизился на 3% за одну торговую сессию, что стало худшим показателем с сентября 2022 года, индустриальный индекс Dow Jones потерял за день более 1 000 пунктов, а котировки электронной биржи Nasdaq снизились почти на 3,5%.