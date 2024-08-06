Путин поручил оценить эффективность новых правил семейной ипотеки

Правительство и Центробанк должны будут оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

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При необходимости будут предложены корректировки. Президентом был утвержден перечень поручений. В конце мая состоялось расширенное заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. По его итогам утвердили инициативы. Кабмину и Банку России необходимо выполнить указанное поручение до 1 декабря.

Ранее сообщалось о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года. Она коснется семей, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%.

Также ранее издание РБК со ссылкой на данные, предоставленные оператором программы «Дом.РФ», сообщило, что за минувший месяц российские граждане подали в банки на 22% меньше заявок на семейную ипотеку, чем в июне. В общей сложности их насчитывается 152,6 тыс. единиц.