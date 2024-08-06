Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский на фоне продолжающихся в Бангладеш массовых антиправительственных протестов высказался о рисках для торгово-экономического сотрудничества России с этой южноазиатской страной.

Протесты в Дакке и во всем Бангладеш начались после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую запустила организация «Студенческое движение против дискриминации». В связи с этим пришлось временно закрыть аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке. Кроме того, участники демонстраций разгромили дом главы МВД страны Асадуззамана Хана. На фоне этого премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, улетев с сестрой в более безопасное место. Сейчас ситуация в Бангладеш находится под контролем местной армии. В ближайшее время в стране будет сформировано переходное правительство. В посольстве РФ ранее подчеркнули, что Россияне не пострадали в ходе беспорядков.

Наши интересы в Бангладеш – это, прежде всего, строящаяся там атомная электростанция. Судя по поступающим сообщениям, работы на станции сейчас идут в соответствии с графиком, безопасность там была повышена. В настоящее время в стране находятся порядка 5 тыс. россиян, и в основном все они работают на этой АЭС. Как отмечали в посольстве РФ, им ничего не угрожает. АЭС – это очень важный для Бангладеш проект, поэтому, думаю, вне зависимости от смены правительства он все-таки будет введен в строй. При этом в планах Росатома было расширение своего присутствия в Бангладеш – там не собирались ограничиваться строительством одной АЭС, и теперь соответствующий вопрос подвисает, ведь политическое будущее Бангладеш пока не очень понятно. Борис Волхонский Доцент Института стран Азии и Африки МГУ

Еще одна значимая сфера сотрудничества России и Бангладеш – это поставки пшеницы, рассказал специалист.

«Бангладеш – это одна из самых густонаселенных стран в мире, и это очень бедная страна. Кроме того, у нее очень небольшая площадь, поэтому собственного продовольствия ей не хватает. Так что поставки российской пшеницы для Бангладеш крайне важны. Полагаю, новое правительство страны не откажется от такой зависимости в угоду каким-то политическим моментам», - сказал собеседник Рамблера.

Говоря о перспективах сотрудничества России и Бангладеш, эксперт напомнил, что компания «Газпром» участвовала в бурении скважин в республике, и допустил, что она будет готова продолжить там свою работу.

«Помимо продовольствия, удобрений и сотрудничества в сфере атомной энергетики, Россия может предложить Бангладеш углеводороды, однако это сопряжено с определенными логистическими издержками, ведь у нас нет прямого наземного пути, и при поставках нужно будет пользоваться танкерным флотом. Кроме того, Россия может предложить вооружения. Но, думаю, они для Бангладеш сейчас не являются предметом первой необходимости, ведь никакая внешняя военная угроза над страной не нависает», - подчеркнул он.

В странах Южной Азии при смене правительства зачастую не происходит резкого изменения внешнеполитического курса, добавил специалист.

«Однако всегда возможны нюансы, предсказать которые сейчас очень сложно. Пока же я не вижу возможности для резких изменений», - заключил он.

Лидеры протестующих в Бангладеш ранее призвали к прекращению погромов и грабежей.