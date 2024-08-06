Оценено влияние обвала фондовых рынков на избирательную кампанию Харрис

Падение котировок на мировых фондовых рынках может серьезно осложнить ход избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис и подорвать ее позиции в колеблющихся штатах. Такое мнение выразила американская газета Politico.

Обвал на биржах стал "колоссальной проблемой" для избирательной кампании Харрис, считает член Национального комитета Демократической партии Уильям Оуэн. Он сообщил газете, что отправил в пятницу и в понедельник действующему президенту США Джо Байдену и Харрис письмо с призывом потребовать от Федеральной резервной системы США снижения ключевой ставки. По словам Оуэна, демократы "не смогут победить", если избиратели посчитают, что США входят в рецессию.

Падение биржевых индексов в понедельник может также напомнить американцам о трудностях, которые испытывает администрация Байдена в борьбе с инфляцией, отмечает газета. Особенно остро эта проблема для Демпартии стоит в таких колеблющихся штатах, как Аризона и Невада, где многие избиратели "испытывают большие трудности под грузом возрастающей инфляции и стремительно растущих цен на жилье". По мнению Politico, жители этих штатов "жаждут найти виновного" в их тяжелом экономическом положении. Скачок безработицы до 4,3%, согласно опубликованным 2 августа статистическим данным о рынке труда в США, "также может свести на нет" аргумент Харрис об экономическом успехе администрации Байдена.