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Politico: обвал на фондовых биржах осложнит ход избирательной кампании Харрис

Падение котировок на мировых фондовых рынках может серьезно осложнить ход избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис и подорвать ее позиции в колеблющихся штатах. Такое мнение выразила американская газета Politico.

Оценено влияние обвала фондовых рынков на избирательную кампанию Харрис
© globallookpress.com

Обвал на биржах стал "колоссальной проблемой" для избирательной кампании Харрис, считает член Национального комитета Демократической партии Уильям Оуэн. Он сообщил газете, что отправил в пятницу и в понедельник действующему президенту США Джо Байдену и Харрис письмо с призывом потребовать от Федеральной резервной системы США снижения ключевой ставки. По словам Оуэна, демократы "не смогут победить", если избиратели посчитают, что США входят в рецессию.

Падение биржевых индексов в понедельник может также напомнить американцам о трудностях, которые испытывает администрация Байдена в борьбе с инфляцией, отмечает газета. Особенно остро эта проблема для Демпартии стоит в таких колеблющихся штатах, как Аризона и Невада, где многие избиратели "испытывают большие трудности под грузом возрастающей инфляции и стремительно растущих цен на жилье". По мнению Politico, жители этих штатов "жаждут найти виновного" в их тяжелом экономическом положении. Скачок безработицы до 4,3%, согласно опубликованным 2 августа статистическим данным о рынке труда в США, "также может свести на нет" аргумент Харрис об экономическом успехе администрации Байдена.

Экономика
Джозеф Байден
Демократическая партия США
ФРС