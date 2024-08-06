В Финляндии из-за санкций столкнулись с дефицитом древесины

Финляндия столкнулась с серьезными проблемами в деревообрабатывающей отрасли из-за запрета импорта древесины из России. Об этом рассказала финской газете Helsingin Sanomat глава Ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто.

По данным эксперта, экономическая ситуация в стране значительно ухудшилась. Соотношение цен на бревна и пиломатериалы достигло максимума за последние 15 лет. Производство пиломатериалов в Финляндии сократилось с 12 млн кубометров в 2021 году до 10 млн кубометров в настоящее время.

Эмбарго на древесину и изделия из нее было введено в рамках пятого пакета антироссийских санкций ЕС в 2022 году. В результате Китай стал главным торговым партнером России по закупкам пиломатериалов и круглого леса, импортировав 14 млн кубометров в 2023 году. За ним следуют Узбекистан (2 млн кубометров) и Казахстан (1,1 млн кубометров), заменивший Финляндию на третьем месте.

В июле цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений. Исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии прогнозирует, что высокие цены сохранятся надолго. «Древесины может не хватить на всех», — предупредил он.