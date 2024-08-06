$84.95-0.7693.04+0.21
Почта

Саудовская Аравия в июле стала лидером по закупкам зерна у России

Саудовская Аравия по итогам июля стала ключевым покупателем зерна из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Союз экспортеров зерна.

Назван главный покупатель российского зерна в июле
© РИА Новости

Страна вышла на первое место по импорту российских зерновых культур за счет массовых закупок ячменя и пшеницы в общем объеме 712 тыс. тонн.

Второе место в рейтинге занял Египет, купивший за июль 529 тыс. тонн зерна у России. При этом страна сохранила лидерство по импорту отечественной пшеницы (500 тыс. тонн).

На третьей строчке среди основных импортеров российских зерновых культур в июле оказалась Ливия. Объем закупок составил 317 тыс. тонн.

В пятерку лидеров по итогам прошлого месяца также ворвалось Марокко. За месяц королевство приобрело у РФ 314 тыс. тонн пшеницы. Топ-5 замыкает Бангладеш с 253 тыс. тонн пшеницы.

До этого сообщалось, что Россия с 7 августа снизит пошлину на вывоз пшеницы до рекордного минимума.

Экономика