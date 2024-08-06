В России рекордно подорожал авиакеросин

Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник, 6 августа, обновила рекорд. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

За день авиакеросин подорожал на 4,07 процента, до 84 220 рублей за тонну. Предыдущий исторический максимум, 83 871 рубль за тонну, был зафиксирован 2 августа.

При этом стоимость всех остальных видов топлива на бирже снизилась. Так, Бензин марки Аи-92 подешевел на 0,23 процента, до 54 594 рублей за тонну, Аи-95 стал стоить на 0,47 процента меньше, его стоимость опустилась до 73 700 рублей за тонну. Цена на мазут снизилась на три процента, до 29 406 рублей за тонну, стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась на 0,61 процента, до 61 377 рублей за тонну, а сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 0,4 процента, до 37 591 рубля за тонну.

По итогам исследования РИА Новости, российскими регионами с самым доступным бензином оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. В этих субъектах местные жители могут приобрести на среднюю в регионе зарплату более двух тысяч литров АИ-92 в месяц. Для сравнения: средний по России показатель составил 1334 литра.