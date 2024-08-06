Объем российского импорта в США упал до рекордно низкого уровня за 28 лет

Согласно информации Бюро статистики США, объем импорта товаров из России в Штаты упал до рекордно низких значений за последние 28 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что по итогам июня 2024 года импорт российских товаров в США упал на 57,4% по сравнению с маем — до 186,7 миллионов долларов. Это самый низкий показатель с 1996 года. При этом в мае эти числа равнялись 438,7 миллионов долларов, что являлось самым большим значением с начала 2024 года.

Ранее Россия резко нарастила поставки сжиженного газа во Францию.