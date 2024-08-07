Объем торговли Китая с Россией вырос на 1,6%

Объем китайско-российской торговли в январе - июле составил $136,67 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 1,6%. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

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По его сведениям, импорт товаров из РФ за семь месяцев вырос на 3,9%, до $75,03 млрд. Экспорт из Китая в Россию, напротив, сократился на 1,1%, до $61,64 млрд. Положительное сальдо российской стороны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилось на 48%, до $13,39 млрд.

Как следует из опубликованных данных ГТУ, товарооборот двух стран в июле сократился по сравнению с июнем на 2,7% и составил $19,69 млрд. В то же время китайский экспорт за месяц продемонстрировал положительную динамику и вырос на 1,1% (до $9,99 млрд). Импорт из России в месячном исчислении, напротив, уменьшился на 6,3%, до $9,7 млрд.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что власти России намерены совместно с Китаем создавать необходимые условия для удовлетворения интересов бизнеса, "задействовать энергию предпринимателей для поддержания существующих и открытия новых каналов торговли". По его словам, все компетентные ведомства экономического блока с обеих сторон "работают над расшивкой узких мест в финансовых расчетах, логистике и инфраструктуре, отдельных отраслях экономики".

Основная часть товаров, импортируемых КНР из России, приходится на энергоносители - нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей ввозимой номенклатуры - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ широкий перечень продукции - автомобили, трактора, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, кондиционеры и компьютеры.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2022 году увеличился на 29,3%, до $190 млрд. В 2023 году он достиг рекордной отметки $240,11 млрд, повысившись на 26,3%. Как сообщил ТАСС заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй, существуют достаточные возможности, чтобы нарастить в текущем году объем товарооборота до $250 млрд.