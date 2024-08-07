Экономисты рассказали, как рецессия в США скажется на России

Эксперты сходятся во мнении: если экономика США войдет в рецессию, это негативно отразится на ценах на нефть, что в свою очередь негативно повлияет на российский экспорт и курс рубля.

Подробности об этом публикует РБК.

«Падение цен на нефть и другие товары нашего экспорта существенно ослабит рубль», – отметил эксперт.

В случае снижения цен на нефть на 5 млрд долларов ослабление среднегодового курса рубля составит 1,5 рубля за доллар. При этом Минфин может перейти от наполнения к расходованию ФНБ, если цены на российскую нефть упадут ниже 60 долларов за баррель.

Основным риском для России эксперты называют замедление роста крупнейших экономик. В случае рецессии в США ожидается падение цен на нефть до 40 долларов за баррель, что существенно ослабит рубль.

Минэкономразвития в своих сценарных условиях развития экономики прогнозирует снижение цен на нефть до 59,1 доллара за баррель в 2027 году при замедлении темпов роста товарного экспорта России. Это может привести к сокращению торгового баланса и ослаблению курса рубля.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что при рецессии в США нефть может упасть до 50 долларов за баррель и ниже, передает РБК.

«Черный понедельник» на фондовых рынках: причина и последствия обвала

Напомним, на фоне обвала японского фондового рынка российский рынок акций также начал снижаться, в Турции приостановили торги на Стамбульской бирже, а доллар США дешевеет к другим основным мировым валютам.