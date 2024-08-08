Нацбанк Украины: Европа блокирует платежи украинских компаний

Европа блокирует платежи украинских компаний с подконтрольных Киеву районов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на оказавшемся в его распоряжении письме Нацбанка Украины.

Как отмечается в письме НБУ, иностранные банки не разбираются, где именно находится бизнес, и заворачивает платежи экспортеров/импортеров без разбора. Официальную причину таких действий предприятиям никто не объясняет, но в НБУ заявляют, что причина в том, что компании провалили финансовый мониторинг в Евросоюзе.

"По мнению Национального банка, невыполнение платежа может быть связано с санкционными ограничениями, а также требованиями международных стандартов и национального законодательства других стран по вопросам финансового мониторинга, управления рисками и т. д. Считаем, что такой де-рискинг со стороны иностранных банков в отношении украинских субъектов хозяйствования не обоснован", - приводит издание текст письма регулятора.

В НБУ заявили, что из-за действий ЕС страдает не только бизнес, но украинская экономика в целом.

В этой связи нацбанк потребовал от украинских банков, через которые идут внешнеэкономические платежи компаний, вплотную взяться за решение проблемы и добиться разблокировки проводок экспортеров/импортеров.