Перечислены товары, которые Россия в июне закупала в Турции

Среди товаров, которые лидируют по турецкому экспорту в Россию по итогам июня, - оборудование, косточковые фрукты, а также наземный транспорт. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

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К оборудованию относятся бульдозеры и машины для измельчения и сортировки. Суммарный объем поставок достиг 136,3 миллиона долларов, при этом в мае объем составил 177,1 миллиона. К косточковым фруктам относятся персики и абрикосы. В общей сложности экспорт составил 81,1 миллиона долларов в денежном выражении.

Также в списке турецкого экспорта значатся средства наземного транспорта и детали для них (56,2 миллиона долларов против 62,3 миллиона месяцем ранее) и морепродукты, главным образом замороженная, свежая и охлажденная рыба (27,8 миллиона долларов; а также эпоксидная смола - 7,1 миллиона).

В импорте лидерами оказались энергетические товары, черные металлы и пшеница. Эксперты зафиксировали сокращение в июне российско-турецкой торговли на 19,7% по сравнению с маем.

Ранее президент Владимир Путин заявил о двукратном увеличении товарооборота между Россией и Индонезией за последние годы.