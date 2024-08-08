Нападение ВСУ на Курскую область разогнало цены на газ в Европе

На фоне боев в Курской области стоимость газа в Европе начала расти. За день цены топлива по индексу нидерландского газового хаба TTF на бирже ICE поднялись на 5,8 процента, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Сентябрьские фьючерсы на поставку газа 7 августа подорожали с 410 до максимальных в 2024 году 438 долларов за тысячу кубометров. Стоимость энергоресурсов разгоняет нападение вооруженных силу Украины (ВСУ) на Курскую область, в Суджанском районе которой расположена газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» пропускной способностью 42 миллиона кубометров в сутки. Это единственный сохранившийся транзитный маршрут для российского газа через Украину в страны Западной и Центральной Европы.

Названы причины скачка цен на газ в Европе

По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, прокачка российского газа в Европу по украинскому коридору продолжается в обычном режиме. На 7 августа подтвердили заявку на 39,4 миллиона кубометров.

На транзит через Украину приходится около 4,5 процента потребляемого европейскими странами газа. В основном топливо из России поступает в Венгрию, Словакию, Австрию, а также Италию, добавил независимый эксперт Александр Собко. В случае прекращения украинского транзита через ГИС «Суджа» часть объемов можно будет перекинуть на «Турецкий поток», который не всегда загружен максимально. В качестве альтернативы можно поставлять в Европу сжиженный природный газ (CGU) или задействовать ГИС «Сохрановка», которая сейчас не работает по «политическим соображениям».

Представители отрасли считают, что европейские потребители переживут остановку прокачки газа через «Суджу», но она будет для них неприятной. Сильнее всего могут пострадать от прекращения поставок Австрия и Венгрия. Главной помехой для неконтролируемого роста цен на газ является высокий уровень запасов топлива в подземных хранилища газа (ПГХ) — по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень их заполненности составляет более 86 процентов.

По данным «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), с января по июль поставки газа через ГИС «Суджа» увеличились на 10,5 процента в годовом выражении. За семь месяцев через газотранспортную систему Украины было прокачано 8,07 миллиарда кубических метров российского топлива. По итогам 2023 года транзит составил 14,65 миллиарда кубических метров, сократившись по сравнению с 2022 годом на 28,5 процента.