Минфин оценил дефицит бюджета России

Дефицит федерального бюджета РФ, по предварительной оценке Минфина, за январь - июль 2024 года составил 1,36 трлн рублей, сообщается на сайте министерства.

Доходы бюджета за отчетный период составили 19,747 трлн рублей, что на 35,9% больше, чем годом ранее; расходы достигли 21,109 трлн рублей (+23,3%).

В Минфине отметили, что исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию и формированию средств ФНБ проводятся в рамках бюджетного правила.

"Минфин России обеспечивает исполнение поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, в том числе в части финансирования программ развития и формирования перспективного финансового плана на 2025-2030 годы. Закладываемая параметризация доходной базы и расходных обязательств федерального бюджета обеспечивает первичный структурный баланс с 2025 года в соответствии с параметрами бюджетного правила", - говорится в материалах министерства.

Это будет содействовать усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость бюджетной системы и укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность РФ, добавили в Минфине.