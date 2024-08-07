Минфин оценил дефицит бюджета России

Дефицит российского бюджета за январь — июль, по предварительной оценке, составил 1,36 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ. Газета.Ru

Доходы бюджета за отчетный период составили 19,747 трлн рублей, что на 35,9% больше, чем годом ранее; расходы достигли 21,109 трлн рублей (+23,3%). В Минфине отметили, что исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию и формированию средств ФНБ проводятся в рамках бюджетного правила. ТАСС

В ведомстве отметили, что ненефтегазовые доходы бюджета с января по май этого года выросли на 25,5 процента г/г по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составили 12,97 миллиарда рублей. Парламентская газета