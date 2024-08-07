Курс рубля повысился к юаню

Курс рубля повышается к юаню более высокими темпами, чем в первой половине дня среды. Это следует из данных Московской биржи.

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По состоянию на 12.42 мск курс юаня расчетами «завтра» падает на 6 копеек, до 11,79 рубля. Утром на старте торгов он снизился на 2 копейки. Объем торгов расчетами «завтра» достиг 24,8 миллиарда рублей, что показывает снижение к уровню прошлых торгов.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка в беседе с РИА Новости заявил о сохранении периода пониженной волатильности на российском валютном рынке с конца июля. Предложению валюты со стороны экспортеров, уменьшенному после налогов, в целом удается балансировать спрос на нее, ослабленный острыми проблемами с проведением трансграничных платежей, подчеркнул специалист.

Банк России во втором полугодии текущего года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день.