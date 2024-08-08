Спрос на евро и юань в Казахстане вырос в 30-100 раз на фоне санкций против РФ

Внебиржевые торги валютными парами "евро-тенге" и "юань-тенге" в Казахстане выросли от 30 до 100 раз. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на данные Национального банка страны. Объем операций по покупке евро подскочил примерно в 100 раз, до €1,72 млрд, а по продаже - в 100 раз, до €1,69 млрд. Объемы торгов китайским юанем увеличились в 30 раз - до ¥3,88 млрд по операциям как по покупке, так и по продаже. "Казахстанские банки выступают ключевыми посредниками между российскими и китайскими компаниями в расчетах по сделкам", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова. Это связано с введением санкций против Мосбиржи и расширением критериев вторичных ограничений США против российского ВПК. В то же время, подавляющая часть внебиржевых сделок с евро и юанем велась с банками-резидентами Казахстана (97-99,9%). Объем торгов $ США незначительно снизился, с $10 млрд покупок и $9,53 млрд продаж до $9,56 млрд покупок и $8,99 млрд продаж. В конце прошлого месяца российский бизнес столкнулся с проблемами расчетов в юанях. 80% платежей в китайской валюте возвращались обратно из-за санкций. Ряд банков КНР отказался принимать "грязные" юани из России.