В России резко подорожали технические яблоки

Стоимость так называемых технических яблок выросла в России в связи с рисками неурожая. Сентябрьские контракты на используемое для производства напитков сырье резко подорожали, при этом производители стремятся реализовывать в рознице даже плоды со сниженными внешними характеристиками, из-за чего создаются риски их нехватки в дальнейшем, пишет «Коммерсантъ».

По разным данным, которые приводит газета, используемые для производства соков яблоки прибавили в цене год к году от 45 до 67 процентов. В свою очередь представитель производящей сидр AB InBev Efes Мария Дементьева отметила, что компания закупает не яблоки, а сок, и его стоимость за год выросла на 40 процентов.

В связи с растущими расходами речь идет о подорожании напитков на основе яблок на 30-35 процентов, но из-за внимания контролирующих органов сделать это будет непросто, приводит издание оценку участников рынка.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал принять все необходимые меры, чтобы не допустить скачков цен на яблоки из-за майских заморозков. Глава Минсельхоза Оксана Лут в начале июня отмечала, что из-за непогоды план сбора этого вида плодов в России в текущем году снизился с 1,8 до 1,5 миллиона тонн. В Россельхознадзоре при этом указывали, что конечный потребитель не ощутит повышения стоимости плодов благодаря их поставкам из дружественных стран.