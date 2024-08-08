JPMorgan повысил вероятность рецессии в экономике США

Американский банк JPMorgan Chase повысил вероятность наступления рецессии в экономике США к концу года с 25% до 35%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо экономистов финансового института, направленное клиентам.

Согласно документу, новости США "указывают на более резкое по сравнению с ожиданиями ослабление спроса на рабочую силу и первые признаки сокращения численности рабочих мест".

Вероятность рецессии в американской экономике ко второй половине 2025 года аналитики по-прежнему оценивают в 45%. В письме подчеркивается, что повышение оценки рисков рецессии достаточно умеренное, тогда как прогноз по процентным ставкам был скорректирован более существенно. JPMorgan теперь допускает лишь вероятность в 30%, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного периода, два месяца назад этот прогноз составлял 50%.

Как отмечает Bloomberg, ранее аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в экономике США в следующем году с 15% до 25%.