Стоимость производства ядерного топлива оказалась рекордной

Рост стоимости преобразования урана выросла год к году на 46 процентов, а спотовая цена на обогащение этого сырья для производства ядерного топлива увеличилась на 19 процентов. В первом случае к концу июня цена достигла 60 долларов за килограмм, во втором — 174 долларов за единицу работы разделения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет французского производителя Orano.

В материале отмечается, что показатели находятся на рекордных отметках, а рост цен поддерживает принятый весной запрет американских властей на поставки российского обогащенного урана в США. При этом только в мае США закупили более 91 тонны урана из РФ на 209,5 миллиона долларов, что стало максимумом более чем за год.

Американская Centrus Energy, не имеющая собственных центрифуг, получила разрешение от Минэнерго США на покупку урана у «Росатома» на этот и следующий годы для американских АЭС. В компании признают, что не смогут обойтись без поставок из РФ минимум до конца 2027 года — срока, обозначенного в документе, указывают журналисты.

В марте замгендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров заявил, что цены на уран выросли за год в несколько раз и достигали 150-160 долларов за единицу разделения обогащенного урана.