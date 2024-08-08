Экспедиторы будут проверять и уничтожать подозрительные посылки

У транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК) появится возможность осуществлять проверки и уничтожать определенные отправления и посылки. К этому будут прибегать в случае подозрения на содержание в них запрещенных предметов и веществ, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, внесенный депутатами в Госдуму.

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Так, гражданам будет запрещено отправлять сигнальное, холодное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, электрошокеры, искровые разрядники, элементы огнестрельного оружия, взрывные устройства, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые вещества и наркотические препараты. В качестве груза запрещено отправлять животных и ядовитые растения.

Экспедиторы также будут должны проходить регистрацию в специальном реестре, систематизирующем их деятельность. Бизнес обяжут установить соответствующее оборудование для недопущения к перевозке запрещенных грузов и веществ. По мнению экспертов, нововведение внесут серьезные изменения на рынке. Они не исключили, что деятельность прекратят 80% мелких ТЭК, которые работают в тени.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево таможенниками была изъята книга о Владимире Зеленском, которая запрещена к перемещению через таможню ЕАЭС.